Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.
О чем говорили на встрече Зеленский и Трамп и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- Трамп поговорил с диктатором Путиным за несколько часов до встречи с Зеленским. Будет еще один разговор позже.
- Трамп заявил, что мирный план на последних этапах обсуждения.
- Встреча Зеленского и Трампа длилась более двух часов.
- Территории и ЗАЭС обсуждались, но вопросы не решили.
- Будет сформирована рабочая группа из представителей США и Украины по работе с Россией.
Трамп и Зеленский сделали первые заявления
Встреча началась с получасовым опозданием. Трамп встретил Зеленского у дверей резиденции, где они пообщались со СМИ.
Трамп заявил, что верит в то, что удастся заключить соглашение, "которое будет хорошим как для Украины, так и для всех остальных". Он также в очередной раз повторил, что завершил восемь войн и "эта - самая тяжелая". Впрочем, америанский президент заявил, что не ставит дедлайнов по окончанию войны.
Вспомнил Трамп и о Путине. По мнению Трампа, диктатор "сейчас серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы Украины.
"Мы на последних этапах обсуждения...Оно либо закончит в ближайшее время, либо будет длиться очень долго...Можем очень быстро двигаться", - заявил Трамп.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что команды продвинулись вперед в переговорах и работа выполнена на 90%.
"Наши команды работают над финансовыми аспектами восстановления, дальнейшими шагами завершения войны", - пояснил Зеленский.
Встреча в Мар-а-Лаго: составы делегаций
Затем лидеры отправились на обед с участием представителей переговорных команд. Трамп угощал куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого себя.
Так, в состав американской делегации вошли:
- госсекретарь Марко Рубио,
- министр обороны Пит Хэгсет,
- представители Белого дома Сьюзи Уайлз и Стивен Миллер,
- председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн,
- спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Украинскую команду на переговорах представляли:
- посол Украины в США Ольга Стефанишина,
- секретарь СНБО Рустем Умеров,
- министр экономики Алексей Соболев,
- начальник Генштаба Андрей Гнатов,
- советник главы ОП Александр Бевз,
- первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Мар-а-Лаго (Getty Images)
Трамп говорил с Путиным
Встречу с Зеленским Трамп назвал важной и заявил, что после нее поговорит с Путиным снова. Отметим, за несколько часов до встречи американский лидер уже разговаривал с кремлевским диктатором. В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились создать две рабочие группы (по безопасности и экономическим аспектам) по мирному плану и среди тем разговора указали референдум и перемирие.
Стоит отметить, что Financial Times после разговора Трампа и Путина написало, что это якобы вызвало беспокойство у украинской стороны. Вместе с тем, источники РБК-Украина уточняют, что телефонный звонок Трампа Путину не обеспокоил Зеленского.
В команде Зеленского также сообщили РБК-Украина, что "в целом было понятно", что Трамп и Путин поговорят и одна из задач сейчас - выяснить, на что готовы россияне.
Зеленский и Трамп вышли с заявлениями к СМИ
Встреча лидеров длилась более двух часов. После переговоров Зеленский и Трамп созвонились с европейскими лидерами, после чего вышли к СМИ. В украинской команде в комментарии РБК-Украина отметили, что встреча была содержательной и одной из самых важных за все время.
СМИ спросили у Трампа о рабочей группе, создание которой он обсуждал с Путиным. По словам американского лидера, в нее от США войдут спецпосланники Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио и украинцы. Зеленский назвал Умерова, Кислицу и Гнатова. По словам украинского лидера, команды будут работать над 6 документами и "на январь будет решение". В свою очередь, Трамп добавил, что рабочая группа будет работать с россиянами.
Что сказал Зеленский: главные заявления
- В ближайшие недели будут встречи с европейцами, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, возможно в январе в Вашингтоне.
- 20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется.
- Мы работали более месяца (над мирным планом, - ред).
- "Свободная экономическая зона" на Донбассе - очень сложный вопрос, нужно уважать украинскую Конституцию. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что это один из вариантов. Референдум - это один из возможных ключей к этому замку.
Что сказал Трамп: главные заявления
- Мы обсудили практически все темы.
- Гарантии безопасности - 95%, мы очень приблизились, 1-2 вопроса остаются "твердыми орешками", но очень много уступок было сегодня.
- "Свободная экономическая зона" на Донбассе - я бы не сказал, что мы полностью согласились, но мы приблизились к решению этого большого вопроса. Это сложный вопрос.
- Россияне просили, чтобы Украина "отдала" Донбасс, по этому поводу возник спор, нужно согласовывать позиции, но все движется в нужном направлении.
- Надо, чтобы парламент согласовал референдум. 91 процент выступает за референдум.
- Территория захвачена, может, они захотят еще забрать в ближайшие месяцы, надо спешить с нашим соглашением. Украина защищается очень упорно. Но я думаю, что пора положить конец этой борьбе.
- ЗАЭС - Мы это долго обсуждали. АЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию, не нацеливается ракетами. Самая большая АЭС в мире, и они могут быстро ее запустить. Это большое продвижение, он перестал нацеливаться бомбами.
- Трехсторонняя встреча (Зеленский, Трамп, Путин) состоится в свое время. Путин хочет, чтобы это произошло. Россия должна сесть за стол переговоров.
- Россия хочет видеть Украину успешной.
Напомним, ранее на этой неделе Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана, который обсуждается уже несколько месяцев. Как и ранее президент отметил, что сложные вопросы, такие как территории - должны быть обсуждены с Трампом лично.
Вопрос территорий называют самым сложным. Как известно, россияне хотят, чтобы Украина вышла из Донецкой области. Для Украины это неприемлемо. США предлагают компромисс - создание свободной экономической зоны.
Еще одним сложным вопросом является ЗАЭС. США предлагают совместный контроль втроем - Украина, США, Россия. Украина предлагает котроль на двоих - только с США. Россия же, ожидаемо, хочет контроль без Украины.