Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп

США, Понедельник 29 декабря 2025 00:45
Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Мар-а-Лаго (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде. Американский лидер выбрал местом для переговоров по мирному плану свою резиденцию в Мар-а-Лаго.

О чем говорили на встрече Зеленский и Трамп и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Трамп поговорил с диктатором Путиным за несколько часов до встречи с Зеленским. Будет еще один разговор позже.
  • Трамп заявил, что мирный план на последних этапах обсуждения.
  • Встреча Зеленского и Трампа длилась более двух часов.
  • Территории и ЗАЭС обсуждались, но вопросы не решили.
  • Будет сформирована рабочая группа из представителей США и Украины по работе с Россией.

Трамп и Зеленский сделали первые заявления

Встреча началась с получасовым опозданием. Трамп встретил Зеленского у дверей резиденции, где они пообщались со СМИ.

Трамп заявил, что верит в то, что удастся заключить соглашение, "которое будет хорошим как для Украины, так и для всех остальных". Он также в очередной раз повторил, что завершил восемь войн и "эта - самая тяжелая". Впрочем, америанский президент заявил, что не ставит дедлайнов по окончанию войны.

Вспомнил Трамп и о Путине. По мнению Трампа, диктатор "сейчас серьезно настроен на мир" несмотря на обстрелы Украины.

"Мы на последних этапах обсуждения...Оно либо закончит в ближайшее время, либо будет длиться очень долго...Можем очень быстро двигаться", - заявил Трамп.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что команды продвинулись вперед в переговорах и работа выполнена на 90%.

"Наши команды работают над финансовыми аспектами восстановления, дальнейшими шагами завершения войны", - пояснил Зеленский.

Встреча в Мар-а-Лаго: составы делегаций

Затем лидеры отправились на обед с участием представителей переговорных команд. Трамп угощал куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени самого себя.

Так, в состав американской делегации вошли:

  • госсекретарь Марко Рубио,
  • министр обороны Пит Хэгсет,
  • представители Белого дома Сьюзи Уайлз и Стивен Миллер,
  • председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн,
  • спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую команду на переговорах представляли:

  • посол Украины в США Ольга Стефанишина,
  • секретарь СНБО Рустем Умеров,
  • министр экономики Алексей Соболев,
  • начальник Генштаба Андрей Гнатов,
  • советник главы ОП Александр Бевз,
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Мирный план в Мар-а-Лаго. Пришли ли к согласию Зеленский и Трамп

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Мар-а-Лаго (Getty Images)

Трамп говорил с Путиным

Встречу с Зеленским Трамп назвал важной и заявил, что после нее поговорит с Путиным снова. Отметим, за несколько часов до встречи американский лидер уже разговаривал с кремлевским диктатором. В Кремле заявили, что Трамп и Путин договорились создать две рабочие группы (по безопасности и экономическим аспектам) по мирному плану и среди тем разговора указали референдум и перемирие.

Стоит отметить, что Financial Times после разговора Трампа и Путина написало, что это якобы вызвало беспокойство у украинской стороны. Вместе с тем, источники РБК-Украина уточняют, что телефонный звонок Трампа Путину не обеспокоил Зеленского.

В команде Зеленского также сообщили РБК-Украина, что "в целом было понятно", что Трамп и Путин поговорят и одна из задач сейчас - выяснить, на что готовы россияне.

Зеленский и Трамп вышли с заявлениями к СМИ

Встреча лидеров длилась более двух часов. После переговоров Зеленский и Трамп созвонились с европейскими лидерами, после чего вышли к СМИ. В украинской команде в комментарии РБК-Украина отметили, что встреча была содержательной и одной из самых важных за все время.

СМИ спросили у Трампа о рабочей группе, создание которой он обсуждал с Путиным. По словам американского лидера, в нее от США войдут спецпосланники Уиткофф, Кушнер, Кейн, Рубио и украинцы. Зеленский назвал Умерова, Кислицу и Гнатова. По словам украинского лидера, команды будут работать над 6 документами и "на январь будет решение". В свою очередь, Трамп добавил, что рабочая группа будет работать с россиянами.

Что сказал Зеленский: главные заявления

  • В ближайшие недели будут встречи с европейцами, чтобы согласовать оставшиеся вопросы, возможно в январе в Вашингтоне.
  • 20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется.
  • Мы работали более месяца (над мирным планом, - ред).
  • "Свободная экономическая зона" на Донбассе - очень сложный вопрос, нужно уважать украинскую Конституцию. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что это один из вариантов. Референдум - это один из возможных ключей к этому замку.

Что сказал Трамп: главные заявления

  • Мы обсудили практически все темы.
  • Гарантии безопасности - 95%, мы очень приблизились, 1-2 вопроса остаются "твердыми орешками", но очень много уступок было сегодня.
  • "Свободная экономическая зона" на Донбассе - я бы не сказал, что мы полностью согласились, но мы приблизились к решению этого большого вопроса. Это сложный вопрос.
  • Россияне просили, чтобы Украина "отдала" Донбасс, по этому поводу возник спор, нужно согласовывать позиции, но все движется в нужном направлении.
  • Надо, чтобы парламент согласовал референдум. 91 процент выступает за референдум.
  • Территория захвачена, может, они захотят еще забрать в ближайшие месяцы, надо спешить с нашим соглашением. Украина защищается очень упорно. Но я думаю, что пора положить конец этой борьбе.
  • ЗАЭС - Мы это долго обсуждали. АЭС может немедленно эксплуатироваться. Я говорил с Путиным, он хочет видеть ее ввод в эксплуатацию, не нацеливается ракетами. Самая большая АЭС в мире, и они могут быстро ее запустить. Это большое продвижение, он перестал нацеливаться бомбами.
  • Трехсторонняя встреча (Зеленский, Трамп, Путин) состоится в свое время. Путин хочет, чтобы это произошло. Россия должна сесть за стол переговоров.
  • Россия хочет видеть Украину успешной.

Напомним, ранее на этой неделе Зеленский впервые назвал все 20 пунктов мирного плана, который обсуждается уже несколько месяцев. Как и ранее президент отметил, что сложные вопросы, такие как территории - должны быть обсуждены с Трампом лично.

Вопрос территорий называют самым сложным. Как известно, россияне хотят, чтобы Украина вышла из Донецкой области. Для Украины это неприемлемо. США предлагают компромисс - создание свободной экономической зоны.

Еще одним сложным вопросом является ЗАЭС. США предлагают совместный контроль втроем - Украина, США, Россия. Украина предлагает котроль на двоих - только с США. Россия же, ожидаемо, хочет контроль без Украины.

