Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове в результате ракетного удара РФ разрушен крупный энергообъект

Харьков, Четверг 15 января 2026 16:43
В Харькове в результате ракетного удара РФ разрушен крупный энергообъект Иллюстративное фото: россияне разрушили ракетой энергетический объект в Харькове (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 15 января, Россия разрушила ракетной атакой объект критической энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Игоря Терехова в Telegram и публикацию главы харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Враг разрушил крупный объект критической энергетической инфраструктуры. Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте - аварийные службы и профильные специалисты", - говорится в его заявлении.

Харьковский мэр отметил, что делается все для минимизации последствий российских обстрелов и удержания управляемости ситуации.

"Мы готовились к различным сценариям, и сейчас действуем четко и ответственно", - подчеркнул Терехов.

Синегубов отметил, что все профильные службы переведены в усиленный режим работы.

"Сейчас выясняем масштабы разрушений и последствия ударов. В Харькове и области действуют плановые отключения света", - говорится в его заявлении.

Глава Харьковской ОГА отметил необходимость реагировать на воздушные тревоги, поскольку сохраняется угроза новых ударов.

Что предшествовало

Сегодня около 14:40 российские оккупанты нанесли удары баллистикой по пригороду Харькова. Сообщалось о взрывах в некоторых районах города, а за несколько минут до этого Воздушные силы информировали о скоростной цели в его направлении.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня утром оккупанты атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

В ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем этой ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем во вторник, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. В результате обстрелов ранены две работницы облэнерго и есть обесточивание значительного количества потребителей.

Вчера, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

