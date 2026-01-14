Чрезвычайная ситуация в энергетике: что это значит и какие изменения ждут украинцев

Кабинет министров Украины готовит решение о введении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Кроме того, некоторым городам могут отменить комендантский час.

Что такое чрезвычайная ситуация в энергетике и какие изменения ждут украинцев, в материале РБК-Украина .

Сегодня было проведено совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, после которого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Согласно закону Украины "Об электроэнергетике", чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе - это ситуация, при которой возникает угроза нарушения режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей.

Причиной может быть:

дефицит электрической энергии и/или мощности,

снижение частоты ниже предельно допустимых пределов,

нарушение режима допустимых перетоков и перегрузки сетевых элементов,

снижение напряжения в контрольных точках энергосистемы до аварийного уровня.

Отметим, что украинские энергообъекты усиленно обстреливает Российская Федерация на фоне сильного похолодания в стране. В частности, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением резко осложнилась - экстренные отключения продолжаются уже шестые сутки в столице.

Кто ответственный

Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

Отметим, что министром энергетики стал Денис Шмыгаль. Сегодня Верховная рада приняла такое решение, проголосовали 248 народных депутатов.

Дополнительные решения властей

Также президент поручил увеличить возможности импорта электричества - все бизнес-возможности.

Кроме того, по его словам, в Киеве и других городах должно увеличиться количество пунктов поддержки людей, гораздо больше - пунктов несокрушимости.

Комендантский час могут отменить

В городах, где ситуация с безопасностью это позволяет, могут отменить комендантский час, такое заявление сделал Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, такое решение будет принято из-за сильных морозов в стране.

Он добавил, что у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу, учитывая ситуацию в энергосистеме.

Кроме того, Зеленский обратился к Минобразования и местной власти по поводу подготовки предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетике.