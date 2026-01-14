ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Чрезвычайная ситуация в энергетике: что это значит и какие изменения ждут украинцев

Киев, Среда 14 января 2026 20:57
UA EN RU
Чрезвычайная ситуация в энергетике: что это значит и какие изменения ждут украинцев Фото: в Украине вводят ЧС в энергетике (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины готовит решение о введении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Кроме того, некоторым городам могут отменить комендантский час.

Что такое чрезвычайная ситуация в энергетике и какие изменения ждут украинцев, в материале РБК-Украина.

Сегодня было проведено совещание по чрезвычайным обстоятельствам в энергетике Украины, после которого президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Согласно закону Украины "Об электроэнергетике", чрезвычайная ситуация в объединенной энергетической системе - это ситуация, при которой возникает угроза нарушения режима работы объединенной энергетической системы Украины или ее отдельных частей.

Причиной может быть:

  • дефицит электрической энергии и/или мощности,
  • снижение частоты ниже предельно допустимых пределов,
  • нарушение режима допустимых перетоков и перегрузки сетевых элементов,
  • снижение напряжения в контрольных точках энергосистемы до аварийного уровня.

Отметим, что украинские энергообъекты усиленно обстреливает Российская Федерация на фоне сильного похолодания в стране. В частности, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением резко осложнилась - экстренные отключения продолжаются уже шестые сутки в столице.

Кто ответственный

Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины.

Отметим, что министром энергетики стал Денис Шмыгаль. Сегодня Верховная рада приняла такое решение, проголосовали 248 народных депутатов.

Дополнительные решения властей

Также президент поручил увеличить возможности импорта электричества - все бизнес-возможности.

Кроме того, по его словам, в Киеве и других городах должно увеличиться количество пунктов поддержки людей, гораздо больше - пунктов несокрушимости.

Комендантский час могут отменить

В городах, где ситуация с безопасностью это позволяет, могут отменить комендантский час, такое заявление сделал Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, такое решение будет принято из-за сильных морозов в стране.

Он добавил, что у людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу, учитывая ситуацию в энергосистеме.

Кроме того, Зеленский обратился к Минобразования и местной власти по поводу подготовки предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

РБК-Украина писало, какие бывают типы отключений света (и когда действуют графики) и что такое очереди отключений электроэнергии (как они работают).

Напомним, премьер говорила, что при отсутствии новых ударов россиян по энергетике ситуация со светом в Киеве должна улучшиться уже 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Чрезвычайное положение Комендантский час
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП