Россияне обстреляли Кривой Рог, повреждена инфраструктура

В четверг, 15 января, в Кривом Роге в результате атаки врага БпЛА возник пожар и повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской районной военной администрации (РВА) Евгения Ситниченко.

В остальных громадах Криворожья день прошел без чрезвычайных происшествий.

"Днем враг атаковал территорию Криворожского района. БпЛА попал по городу Кривой Рог. Произошло возгорание. Его пожарные ликвидировали. Повреждена инфраструктура. Главное, что никто не пострадал", - написал Ситниченко.

Повреждены отдельные объекты инфраструктуры, однако главное - жертв и пострадавших нет.

По словам чиновника, сегодня днем Криворожский район подвергся обстрелу со стороны вражеского беспилотника. Цель атаки - город Кривой Рог. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали местные пожарные.

Атаки по Кривому Рогу

В последнее время Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под интенсивными атаками российских дронов и ракет, которые регулярно попадают по критической инфраструктуре города, нанося повреждения промышленным объектам, жилым домам и транспортной сети.

К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей и сил обороны, человеческих потерь удается избегать.

Например, ночью 14 января российские беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге, вызвав временное отключение электроснабжения, однако уже утром Вилкул сообщил, что все абоненты были восстановлены.

Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.