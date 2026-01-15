Россияне обстреляли Кривой Рог, повреждена инфраструктура
В четверг, 15 января, в Кривом Роге в результате атаки врага БпЛА возник пожар и повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Криворожской районной военной администрации (РВА) Евгения Ситниченко.
По словам чиновника, сегодня днем Криворожский район подвергся обстрелу со стороны вражеского беспилотника. Цель атаки - город Кривой Рог. В результате удара произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали местные пожарные.
Повреждены отдельные объекты инфраструктуры, однако главное - жертв и пострадавших нет.
"Днем враг атаковал территорию Криворожского района. БпЛА попал по городу Кривой Рог. Произошло возгорание. Его пожарные ликвидировали. Повреждена инфраструктура. Главное, что никто не пострадал", - написал Ситниченко.
В остальных громадах Криворожья день прошел без чрезвычайных происшествий.
Атаки по Кривому Рогу
В последнее время Кривой Рог на Днепропетровщине оказался под интенсивными атаками российских дронов и ракет, которые регулярно попадают по критической инфраструктуре города, нанося повреждения промышленным объектам, жилым домам и транспортной сети.
К счастью, благодаря оперативным действиям спасателей и сил обороны, человеческих потерь удается избегать.
Например, ночью 14 января российские беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Кривом Роге, вызвав временное отключение электроснабжения, однако уже утром Вилкул сообщил, что все абоненты были восстановлены.
Также 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.
Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.