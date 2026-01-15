В Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве утром 15 января прогремели взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистических ракет с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима .

По сообщениям Кима, была зафиксирована баллистика в направлении Николаева. Местные каналы сообщили о трех взрывах в городе - сначала один, а затем еще два. Последствия атаки России пока неизвестны.

"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления. Скоростная цель на Николаев", - сказано в сообщении ПС ВСУ.

Тем временем в Киеве и ряде регионов утром объявили воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных беспилотников с северного направления. В столице были слышны взрывы, предварительно противовоздушная оборона обезвредила российские дроны.

До этого утром россияне также атаковали Киев дронами. Во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения была разрушена стена на техническом этаже здания, обошлось без пожара и пострадавших.

Кроме Киева, под утро 15 января взрывы прогремели во Львове- примерно в 1000 км от линии фронта. Позже стало известно, что вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Бандере.