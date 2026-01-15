В Харькове раздаются взрывы, пригород под обстрелом баллистики

Сегодня, 15 января, российские оккупанты нанесли удары по Харькову на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы харьковской ОГА Олега Синегубова, харьковского мэра Игоря Терехова в Telegram , а также Воздушные силы ВСУ .

Перед тем, как в Харькове прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении города.

Терехов рассказал, что враг наносит удары по пригороду Харькова.

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется", - говорится в заявлении Синегубова.

Удары по Украине

Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

В ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

Под вражеским огнем этой ночью оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Сообщается о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем во вторник, 13 января, россияне атаковали энергообъекты Запорожья. В результате обстрелов ранены две работницы облэнерго и есть обесточивание значительного количества потребителей.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.