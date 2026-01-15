В Днепре прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

В Днепре в четверг, 15 января, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне " и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

"Звуки взрывов слышно в Днепре", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:06. Тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в регионах, где была объявлена тревога.

По данным военных, дополнительно в Днепропетровской области вблизи Павлограда двигался беспилотник. Местные власти пока не сообщали о последствиях взрыва.

На момент публикации материала в Днепропетровской области дали отбой воздушной тревоги.