В Днепре прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики

Днепр, Четверг 15 января 2026 11:54
Фото: в Днепре прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики (facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Глухова

В Днепре в четверг, 15 января, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Звуки взрывов слышно в Днепре", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:06. Тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в регионах, где была объявлена тревога.

По данным военных, дополнительно в Днепропетровской области вблизи Павлограда двигался беспилотник. Местные власти пока не сообщали о последствиях взрыва.

На момент публикации материала в Днепропетровской области дали отбой воздушной тревоги.

Атака на Украину 15 января

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростенском районах Житомирской области.

По данным местных властей, в результате вражеских ударов никто не пострадал. Пожары локализованы, ремонтные бригады продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру.

Также сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Как стало известно, обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Еще под ударом вражеских дронов находился и Львов. Там российский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

В результате атаки в центре города были повреждены витражи в памятнике архитектуры - храме святых Ольги и Елизаветы. В сети уже показали, как выглядит поврежденная церковь.

