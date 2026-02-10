Зеленский взялся за ПВО: в областях полностью перестраивают команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной перестройке работы команд ПВО в отдельных регионах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны", - отметил он.
По словам президента, это лишь из элементов защиты, которые требуют изменений, и добавил, что они будут.
"Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное - личным составом. Именно люди - это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", - говорится в его заявлении.
Зеленский отметил, что Минобороны с военным командованием уже готовят решения, которые усилят Украину и смогут решить имеющиеся проблемы.
Заявления Зеленского о ПВО
Напомним, ранее Украина неоднократно призывала западных союзников ускорить передачу систем ПВО и ракет к ним. По словам Зеленского, задержки в поставках вооружения влияют на защищенность критической инфраструктуры в условиях постоянного баллистического террора.
Президент также отметил, что Силы обороны сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак вражеских дронов, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.
Кроме того, Зеленский после недавней атаки россиян отметил, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время он выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".
Также президент подчеркнул, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.