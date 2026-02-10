ua en ru
Глаза для Patriot и NASAMS: Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США

Украина, Вторник 10 февраля 2026 17:23
Глаза для Patriot и NASAMS: Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (indragroup.com )
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины получили современный тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 производства испанской компании Indra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Xataka.

Как пишет издание, передача этой системы стала важным шагом союзников, ведь позволяет значительно усилить возможности глубинного мониторинга воздушного пространства и раннего выявления угроз.

Отмечается, что эту технологию долгое время отказывались предоставить Украине США, однако передала Испания. Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

Стоит заметить, что ранее Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации. Сейчас же речь идет о военном оборудовании.

Новые возможности для ПВО

Радар Lanza LTR-25 способен обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях, что дает украинским силам больше времени для реагирования на ракетные атаки и удары дронов. Система может интегрироваться в единую сеть с комплексами Patriot, NASAMS и IRIS-T, повышая эффективность всей противовоздушной обороны.

Благодаря работе в L-диапазоне радар способен фиксировать даже сложные цели с малой радиолокационной заметностью, в том числе беспилотники типа "Шахед" или крылатые ракеты, летящие на низких высотах.

Мобильность и защита от РЭБ

Lanza LTR-25 - мобильная 3D-радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, разработанная для работы в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

Комплекс можно быстро перемещать грузовиком или самолетом C-130, что позволяет оперативно менять позиции и уменьшает риск поражения со стороны противника.

Помощь Украине от Испании

Ранее сообщалось, что Испания выделила Украине 615 млн евро помощи, которые направят на закупку вооружения и финансирование оборонных систем.

Кроме этого, Мадрид объявил о предоставлении еще 1 млрд евро на приобретение военной техники в США с последующей передачей ее Украине.

Эти средства дополнят программы поддержки энергетической инфраструктуры и должны способствовать усилению украинской системы противовоздушной обороны.

