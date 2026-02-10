Зеленський взявся за ППО: в областях повністю перебудовують команди
Президент України Володимир Зеленський заявив про повну перебудову роботи команд ППО в окремих регіонах країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони", - зазначив він.
За словами президента, це лише з елементів захисту, які потребують змін, і додав, що вони будуть.
"Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше - особовим складом. Саме люди - це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - йдеться у його заяві.
Зеленський наголосив, що Міноборони з військовим командуванням вже готують рішення, які посилять Україну та зможуть розв'язати наявні проблеми.
Заяви Зеленського про ППО
Нагадаємо, раніше Україна неодноразово закликала західних союзників прискорити передачу систем ППО та ракет до них. За словами Зеленського, затримки у постачанні озброєння впливають на захищеність критичної інфраструктури в умовах постійного балістичного терору.
Президент також зазначив, що Сили оборони зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак ворожих дронів, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.
Крім того, Зеленський після нещодавньої атаки росіян наголосив, що вогневі групи протиповітряної оборони буде посилено. Водночас він висловив невдоволення роботою Повітряних сил у окремих регіонах, зокрема щодо знищення дронів-камікадзе типу "Шахед".
Також президент наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.