ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Работа ПВО в регионах неудовлетворительная: Зеленский ждет немедленных решений

Пятница 06 февраля 2026 14:58
UA EN RU
Работа ПВО в регионах неудовлетворительная: Зеленский ждет немедленных решений Фото: Зеленский недоволен работой Воздушных сил в части регионов Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в части регионов Украины. Речь идет о сбивании российских дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Как рассказал Зеленский, сегодня, 6 февраля, он провел ежедневный селектор.

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов", - подчеркнул президент.

Атаки РФ на Украину

Напомним, сегодня ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов.

По данным Воздушных сил, они ликвидировали 297 вражеских дронов, среди них "Шахеды", "Гербера", "Италмас" и другие.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 14 локациях, и падение обломков на 2 локациях.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявлял, что Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые эволюционировали.

По его словам, сейчас одной из самых больших угроз являются именно эти дроны - их запускают сотнями, причем уже не только ночью, но и в дневное время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Кропивницкий под ракетным и дроновым ударом: в городе раздаются взрывы
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ