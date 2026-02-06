Работа ПВО в регионах неудовлетворительная: Зеленский ждет немедленных решений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram .

"Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов", - подчеркнул президент.

Как рассказал Зеленский, сегодня, 6 февраля, он провел ежедневный селектор.

Атаки РФ на Украину

Напомним, сегодня ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов.

По данным Воздушных сил, они ликвидировали 297 вражеских дронов, среди них "Шахеды", "Гербера", "Италмас" и другие.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 14 локациях, и падение обломков на 2 локациях.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявлял, что Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые эволюционировали.

По его словам, сейчас одной из самых больших угроз являются именно эти дроны - их запускают сотнями, причем уже не только ночью, но и в дневное время.