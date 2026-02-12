ua en ru
Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: что это значит

Четверг 12 февраля 2026 08:38
Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: что это значит Фото: Владимир Зеленский (flickr.com)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №111/2026, обнародованный на сайте главы государства.

Читайте также: Когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности: Уитакер дал ответ

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины", - говорится в документе.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении СНБО отмечается, что оно принято после рассмотрения предложений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Эти предложения были подготовлены по результатам работы украинской делегации в рамках переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

СНБО поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны безотлагательно подготовить и подать президенту проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины.

Что должны предусматривать гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать вступление в Европейский Союз, а также создание долгосрочного механизма сдерживания России.

Также он сообщил, что поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США. Глава государства сказал, что это должен быть "документ исторического уровня".

Ранее западные СМИ писали, что Украина вместе с США и европейскими партнерами согласовала план действий на случай, если Москва нарушит потенциальное мирное соглашение.

Речь идет как о дипломатических шагах, так и о военных мерах. В частности, в случае нового масштабного наступления России скоординированный ответ союзников может быть задействован в течение 72 часов.

Во время недавнего визита в Киев генсек НАТО Марк Рютте сказал, что после заключения мирного соглашения, в Украине сразу появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море от тех стран НАТО, которые согласились помогать.

Он также заверил, что США, страны Европы и Канада готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

