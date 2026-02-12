Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №111/2026, обнародованный на сайте главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины", - говорится в документе.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В решении СНБО отмечается, что оно принято после рассмотрения предложений о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Эти предложения были подготовлены по результатам работы украинской делегации в рамках переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки, другими международными партнерами, а также представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

СНБО поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством обороны безотлагательно подготовить и подать президенту проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины.