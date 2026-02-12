Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: що це означає
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №111/2026, оприлюднений на сайті голови держави.
“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", - йдеться у документі.
Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
У рішенні РНБО зазначається, що воно ухвалене після розгляду пропозицій щодо надання Україні гарантій безпеки.
Ці пропозиції були підготовлені за результатами роботи української делегації в межах переговорного процесу зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
РНБО доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони невідкладно підготувати та подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.
Що мають передбачати гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що гарантії безпеки для України мають передбачати вступ до Європейського Союзу, а також створення довгострокового механізму стримування Росії.
Також він повідомив, що доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від США. Глава держави сказав, що це має бути "документ історичного рівня".
Раніше західні ЗМІ писали, що Україна разом зі США та європейськими партнерами погодила план дій на випадок, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду.
Йдеться як про дипломатичні кроки, так і про військові заходи. Зокрема, у разі нового масштабного наступу Росії скоординована відповідь союзників може бути задіяна протягом 72 годин.
Під час нещодавнього візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте сказав, що після укладення мирної угоди, в Україні одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн НАТО, які погодилися допомагати.
Він також запевнив, що США, країни Європи та Канада готові надати Україні безпекові гарантії.