Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: що це означає

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №111/2026, оприлюднений на сайті голови держави.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", - йдеться у документі.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО зазначається, що воно ухвалене після розгляду пропозицій щодо надання Україні гарантій безпеки.

Ці пропозиції були підготовлені за результатами роботи української делегації в межах переговорного процесу зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

РНБО доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони невідкладно підготувати та подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.