ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: що це означає

Четвер 12 лютого 2026 08:38
UA EN RU
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України: що це означає Фото: Володимир Зеленський (flickr.com)
Автор: Ірина Глухова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №111/2026, оприлюднений на сайті голови держави.

Читайте також: Коли Україна та США підпишуть угоду про гарантії безпеки: Вітакер дав відповідь

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", - йдеться у документі.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО зазначається, що воно ухвалене після розгляду пропозицій щодо надання Україні гарантій безпеки.

Ці пропозиції були підготовлені за результатами роботи української делегації в межах переговорного процесу зі Сполученими Штатами Америки, іншими міжнародними партнерами, а також представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

РНБО доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством оборони невідкладно підготувати та подати президентові проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України.

Що мають передбачати гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше Зеленський наголошував, що гарантії безпеки для України мають передбачати вступ до Європейського Союзу, а також створення довгострокового механізму стримування Росії.

Також він повідомив, що доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від США. Глава держави сказав, що це має бути "документ історичного рівня".

Раніше західні ЗМІ писали, що Україна разом зі США та європейськими партнерами погодила план дій на випадок, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду.

Йдеться як про дипломатичні кроки, так і про військові заходи. Зокрема, у разі нового масштабного наступу Росії скоординована відповідь союзників може бути задіяна протягом 72 годин.

Під час нещодавнього візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте сказав, що після укладення мирної угоди, в Україні одразу з’являться збройні сили, літаки в повітрі та підтримка на морі від тих країн НАТО, які погодилися допомагати.

Він також запевнив, що США, країни Європи та Канада готові надати Україні безпекові гарантії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО Гарантії безпеки
Новини
Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ
Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ