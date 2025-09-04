ua en ru
Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности, - Зеленский

Украина, Четверг 04 сентября 2025 18:22
Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Членство Украины в Европейском Союзе в списке гарантий безопасности, которые хочет получить Киев, вынесено в отдельный пункт. Это одна из ключевых гарантий, которых требует Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в Европейском Союзе - для нас это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт", - отметил президент.

Отметим, в интервью французским СМИ ранее Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин боится, что Украина достигнет успеха, в частности вступит в Европейский Союз.

Вступительные переговоры в ЕС

Напомним, Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Будапешт, в котором засели сторонники Путина, наложил свое вето на старт переговоров.

Однако 27 августа стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Евросоюз Украина
