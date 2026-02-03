ua en ru
Украина согласовала с США и Европой трехэтапный план ответа на срыв перемирия с РФ, - СМИ

Вторник 03 февраля 2026 09:48
Украина согласовала с США и Европой трехэтапный план ответа на срыв перемирия с РФ, - СМИ Фото: как союзники Украины будут обеспечивать прекращение огня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина вместе с западными партнерами согласовала многоуровневый план реагирования на возможные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Reuters.

По данным источников FT, план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов. Сначала это должно быть дипломатическое предупреждение, и, при необходимости, действия украинской армии, направленные на восстановление перемирия.

"Если военные действия продолжатся и после этого, предложение перейдет ко второму этапу вмешательства с использованием сил "коалиции желающих", в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция", - говорится в статье.

В случае эскалации скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, будет запущен через 72 часа после первого нарушения.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23 и 24 января в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Соединенные Штаты оценили встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

Во время переговоров между делегациями большего прогресса было достигнуто в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.

Следующий раунд переговоров запланирован на 4-5 февраля в Абу-Даби.

По данным СМИ, на переговорах будет присутствовать спецпредставитель президента США Свит Уиткофф.

Как ранее отмечал президент Владимир Зеленский, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению войны.

Вчера Зеленский сказал, что украинские чиновники уже отправились нановую встречу с российской и американской делегациями в Абу-Даби.

