Украина согласовала с США и Европой трехэтапный план ответа на срыв перемирия с РФ, - СМИ

Украина вместе с западными партнерами согласовала многоуровневый план реагирования на возможные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Reuters .

По данным источников FT, план неоднократно обсуждался в декабре и январе между украинскими, европейскими и американскими чиновниками.

Согласно предложению, любое нарушение Россией режима прекращения огня приведет к реагированию в течение 24 часов. Сначала это должно быть дипломатическое предупреждение, и, при необходимости, действия украинской армии, направленные на восстановление перемирия.

"Если военные действия продолжатся и после этого, предложение перейдет ко второму этапу вмешательства с использованием сил "коалиции желающих", в которую входят многие члены ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция", - говорится в статье.

В случае эскалации скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием американских военных, будет запущен через 72 часа после первого нарушения.