ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры с США в решающей фазе, готовим подпись документов, - Зеленский

Украина, Понедельник 12 января 2026 17:35
UA EN RU
Переговоры с США в решающей фазе, готовим подпись документов, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал подробный доклад переговорной группы по контактам с американской стороной и поручил финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Подготовка к возможному подписанию соглашений

По словам Зеленского, стороны обсудили график работы на ближайшие две недели - запланированные встречи, подготовку документов и возможное подписание договоренностей.

Президент поручил завершить работу над документом по гарантиям безопасности и передать его на рассмотрение на самом высоком уровне.

"Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - подчеркнул Зеленский.

Восстановление и экономическое партнерство

Отдельное внимание во время совещания уделили документам по восстановлению и экономическому развитию Украины. Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина - Европа - Америка.

Также определены параметры механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от международных партнеров.

Позиция по России и санкционного давления

Зеленский отметил, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для завершения войны.

"Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться", - подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул важность усиления санкций против теневого флота РФ, финансовых схем обхода ограничений и необходимости максимального ограничения экспортных доходов России в случае продолжения войны.

Благодарность международным партнерам

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищать жизни граждан и поддерживают дипломатические усилия для достижения справедливого мира.

"Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и несмотря на все оставаться в дипломатическом треке", - подытожил президент.

Мирный план США

Украина продолжает переговоры о мире вместе с европейскими и американскими партнерами. В частности, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по результатам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях по размещению западного контингента на территории Украины.

Кроме того, Зеленский и президент США Дональд Трамп, по информации источников, на 90% согласовали американский мирный план. Ожидается, что документ могут вынести на всеукраинский референдум.

В среду, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева. По данным СМИ, его принимали в посольстве США. Как сообщало издание Axios, советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Дмитриевым для обсуждения американского мирного плана в отношении Украины

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Перемирие России и Украины Соединенные Штаты Америки Владимир Зеленский Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году