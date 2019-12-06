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Ментальна стіна: Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:34
Ментальна стіна: Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Серед літнього населення існує ментальна стіна

Між мирною територією України та окупованим Донбасу зараз є ментальна стіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського, ментальна стіна існує із-за відмінностей в поколіннях.

"З ким я розмовляв, говорять, наприклад, якщо не домовитеся які плани? Стіна? Я не хочу говорити про цих політиків. Я кажу а зараз що немає стіни? Вона є, вона жива і гинуть люди. Є мінна стіна. А найстрашніша - ментальна стіна. Багато людей похилого віку ментально радянські. Вони в цілому не розуміють, що відбувається", - заявив Зеленський

Глава держави висловив сподівання, що переговори на Нормандській зустрічі допоможуть зламати стіни в Україні

"Тому і їдемо на зустріч, я вірю, що можливо будемо тиснути - штовхнемо це!", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами Зеленського, на зустрічі в нормандської форматі Україна буде сидіти за столом на рівних з іншими учасниками зустрічі. Як сказала президент, Україна не буде "стравою для великих босів".

Також повідомлялося, що Зеленський вважає за необхідне участь у Тристоронній контактної групи в Мінську представників Донбасу з числа населення. За словами президента, багато людей, які живуть на окупованих територіях Донбасу не хочуть війни.

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