Зеленський про закон про статус Донбасу: тільки після "Нормандії"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рада розгляне закон тільки після проведення переговорів

Президент України Володимр Зеленський заявив, що закон про статус Донбасу буде розглянутий після нормандської зустрічі 9 грудня. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Зеленський зазначив, що закон про особливий статус зараз діє. Його дія триватиме до кінця поточного року.

"В рамках децентралізації... (в Конституцію будуть зміни - ред.) Закон про особливий статус зараз є. Він діє до 31-го числа. Він діючий закон. Чи продовжувати цей закон і голосувати у ВР - це можна робити тільки після повернення з Нормандії - якщо ми будемо бачити, що є кроки на зустріч один одному...", - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі. Ця реформа обмежиться питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

РБК-Україна писало, що Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу.