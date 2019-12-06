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Вибори на Донбасі пройдуть разом з загальнонаціональними, - Зеленський

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:59
Вибори на Донбасі пройдуть разом з загальнонаціональними, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Вибори в Україні пройдуть одночасно на всій території

Вибори на Донбасі повинні пройти разом з виборами на всій території України восени 2020 року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи планується проведення виборів на Донбасі разом з загальнонаціональними виборами восени 2020 року, президент відповів: "це правда".

"Тому що відчуття того, що ми одна країна і там наші люди, повинно починатися навіть із цього моменту. Вибори місцеві за законами України проводяться одночасно на всій території України. Так, це наша ідея. Я хотів з нею їхати, але всі вже знають", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей будуть проведені тільки після деокупації і по українському законодавству. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, головною умовою є деоккупация.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський заявив про те, що під час нормандської зустрічі 9 грудня буде без зброї за столом. За його словами, повернути свої кордони буде дуже складно.

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