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Зеленський: на нормандській зустрічі я буду без зброї за столом

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:34
Зеленський: на нормандській зустрічі я буду без зброї за столом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Повернути свої кордони буде дуже складно

Президент України Володимр Зеленський заявив, що під час нормандської зустрічі 9 грудня буде без зброї за столом. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна.

За його словами, домовитись про повернення контролю України за своїм кордоном буде дуже складно. Але без цього вибори на Донбасі неможливо провести.

"Моя позиція дуже проста. В момент виборів, коли вони стануться на тимчасово окупованому Донецьку та Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати український кордон. Я впевнений в цьому. Так. Домовитись до цього буде дуже складно. Це є правдою. Але ви знаєте, гроші любллять тишу, і те, що я зрозумів за ці 6 місяців, політика любить мовчання. Я буду буз зброї за столом серед яких деякі люди будуть озброєні, тому якщо можна деякі деталі я не хочу розповідати", - заявив Зеленський.

(новина доповнюється)

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