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Зеленський підтвердив зустріч з Путіним

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:29
Зеленський підтвердив зустріч з Путіним
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

За словами президента, двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що проведе двухсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів "нормандської четвірки".

"Так, (планується - ред.) всі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів. У всіх", - заявив Зеленський.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін на полях нормандського саміту планує провести особисту зустріч з усіма лідерами "четвірки". Також він заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм щодо вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Відзначимо, очікується, що розмова Зеленського і Путіна буде неформальною і може тривати від 30 хвилин до 1,5 години, в залежності від графіка основних переговорів нормандської четвірки. На цьому тижні в відеозверненні президент України повідомив, що діалог з Росією необхідний для припинення конфлікту на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
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