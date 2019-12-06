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Зеленський про нормандську зустріч: на рівних, не стравою

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:20
Зеленський про нормандську зустріч: на рівних, не стравою
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна не буде "стравою для великих босів"

На зустрічі в нормандської форматі Україна буде сидіти за столом на рівних. Про це заявив президент України Володимр Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Глава держави підкреслив, що Україна на нормандські зустрічі не буде "стравою, яку подають великим босам, а буде на рівні з іншими учасниками переговорів".

"Я дуже не хочу, щоб Україна була країною між. По-перше, з самого початку. З цією пропозицією я йшов на вибори. Ми хочемо повернути людей і наші територію", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що повернення полонених було сигналом того, що РФ готова до розмови.

Раніше РБК-Україна писало, що в РФ заявили про прогрес у виконанні рішень нормандської зустрічі. За словами глави російського МЗС Сергія Лаврова, Зеленський проявив волю до того, щоб досягти миру на Донбасі.

Також РБК-Україна писала, що Володимир Зеленський на нормандської зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областей. Зеленський запропонує замінити представників ОРДЛО в контактній групі.

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