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Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП

Четверг 24 июля 2025 18:33
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Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду анонсированный ранее законопроект, который касается независимости антикоррупционных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект, по сути, отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов. А также содержит ряд новшеств.

Президент предлагает вернуть в определение руководителя органа прокуратуры заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (для прокуроров САП).

Откатываются полномочия генерального прокурора. Теперь он не сможет вытребовать материалы досудебных расследований у подразделений детективов и подразделения внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро.

Генпрокурору запрещается поручать досудебное расследование дела из подследственности НАБУ другому органу. Кроме случаев наличия объективных обстоятельств, которые исключают возможность расследования со стороны бюро в условиях военного положения, - тогда решение принимает руководитель САП или лично генпрокурор.


Детектив НАБУ будет обязан выполнять доверенности и указания только прокурора САП, которые предоставляются в письменной форме.

Что кардинально изменится для НАБУ и САП

После вступления закона в силу внутренний контроль НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, Госбюро расследований, Нацполиции по согласованной с СБУ методологии должны не реже одного раза в два года пропускать работников своих ведомств через полиграф.

В течение шести месяцев Служба безопасности Украины должна провести дополнительную проверку работников вышеназванных органов с доступом к гостайне на предмет действий в интересах государства-агрессора.

Кроме того, Офис генпрокурора и Минюст должны усилить работу по розыску и экстрадиции из зарубежных стран лиц, которые скрываются от следствия или отбывания наказания. Кабинет министров в течение трех месяцев подготовит законодательные изменения.

Также органы должны усилить работу по розыску и возвращению из-за границы активов, полученных преступным путем.

Кабмин в течение одного месяца также должен подать правки о запрете выезда работников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

Что Зеленский говорил о законопроекте

Вчера президент заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка."

"Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут", - сказал президент.

По его словам, в законопроекте будут предложения от группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, а также от генпрокурора.

"Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", - заявил Зеленский.

Впоследствии народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада срочно соберется на следующей неделе, чтобы рассмотреть законопроект о независимости НАБУ и САП.

По информации источников РБК-Украина в парламенте, пока определенности с датой рассмотрения этого проекта нет.

Законопроект о НАБУ и САП

В прошлый понедельник Служба безопасности Украины провела проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по соблюдению требований законодательства о государственной тайне. В тот же период обыски прошли и у детективов НАБУ - под предлогом "нейтрализации российского влияния".

А уже вчера Верховная Рада приняла законопроект №12414, который предусматривает сокращение полномочий НАБУ и САП.

В частности, согласно документу:

  • генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
  • генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Вечером, 22 июля, Зеленский все же подписал закон.

Протесты из-за закона

Принятие и подписание закона вызвало значительный резонанс в обществе. В частности, перед рассмотрением законопроекта антикоррупционные ведомства призвали народных депутатов не поддерживать документ.

Вечером понедельника, 22 июля, в Киеве и ряде городов украинцы начали выходить на протесты с призывом ветировать закон.

Впрочем, Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов в Украине против резонансного закона об урезании полномочий НАБУ и САП. В частности, враг может прибегнуть к провокациям.

При этом в Центре противодействия дезинформации отметили, что РФ уже искажает содержание митингов. А российская пропаганда вообще использует "фотошоп" и подделывает фото с митингов, пытаясь сделать вид, что протесты идут именно против президента Украины Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский НАБУ САП Верховная рада
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