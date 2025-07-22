Что такое НАБУ и САП: чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница
Верховная Рада сегодня должна рассмотреть резонансный законопроект, который касается НАБУ и САП. По мнению антикоррупционных органов, он будет иметь негативное влияние на их работу.
Занимаются ли НАБУ и САП и в чем между ними разница - читайте в материале РБК-Украина ниже.
НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - это центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Ведомство занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных и других уголовных правонарушений.
НАБУ может:
- проводить оперативно-розыскные мероприятия и заводить дела;
- истребовать уголовные производства и информацию у других органов;
- получать данные об имуществе, доходах, бюджетных средствах;
- иметь доступ к реестрам и информационным системам;
- знакомиться с документами, в том числе с ограниченным доступом
- получать банковскую, финансовую и депозитарную информацию;
- опечатывать помещения и изымать документы (по решению суда);
- привлекать специалистов и экспертов (в т.ч. иностранцев);
- создавать совместные следственные группы;
- беспрепятственно входить в госорганы, воинские части;
- использовать транспорт физических и юридических лиц;
- направлять органам обязательные к рассмотрению рекомендации;
- сотрудничать с физическими лицами, поощрять их;
- вносить представления в суд о признании сделок недействительными;
- создавать информационные системы для оперативной работы;
- хранить, носить и применять огнестрельное оружие;
- выдавать средства защиты лицам, взятым под защиту;
- сотрудничать с международными органами;
- получать материалы международной правовой помощи;
- представлять интересы государства в зарубежных юрисдикциях;
- инициировать создание специальных условий в местах содержания;
- использовать техсредства для снятия информации с сетей.
САП
В свою очередь САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) - это подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально руководит делами НАБУ.
Прокуроры САП:
- согласовывают подозрения, которые готовит НАБУ,
- представляют дела в суде,
- поддерживают обвинение в антикоррупционных процессах.
Поэтому, НАБУ расследует коррупционные преступления, а САП руководит расследованиями, представляет дела в суде. НАБУ это независимый орган, деятельность которого контролирует парламент и НАПК. А САП - часть Офиса генпрокурора.
Законопроект 12414
Напомним, ранее мы писали, что сегодня на рассмотрении в Раде законопроект 12414 по НАБУ и САП. Антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.
Как отмечают в САП и НАБУ, законопроект предусматривает следующие положения:
- генпрокурору предоставляется доступ ко всем производствам НАБУ;
- он будет иметь право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
- получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
- сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.
Обыски в НАБУ и САП
Вчера в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины, якобы, без официального предупреждения, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.
Кроме этого СБУ и Офис генпрокурора проводили спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В свою очередь в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.
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