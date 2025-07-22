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Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП

Украина, Вторник 22 июля 2025 14:08
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Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП Фото: депутаты ликвидировали независимость антикоррупционных органов (rada.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет полномочия генпрокурору контролировать деятельность антикоррупционных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП", - написал он.

По его данным проект поддержали 263 депутата.

Законопроект предусматривает следующие положения:

  • генпрокурору предоставляется доступ ко всем производствам НАБУ;
  • он будет иметь право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
  • получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
  • сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Ограничение полномочий

Напомним, перед рассмотрением законопроекта №12414 в Раде антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.

Принятие закона произошло после того, как СБУ пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. Кроме того, прошли масштабные обыски у детективов НАБУ - для "нейтрализации российского влияния".

Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями властей в отношении НАБУ и САП. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС оказывает значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.

НАБУ и САП

Эти два органа образуют антикоррупционный тандем, где НАБУ ведет расследование, а САП обеспечивает надзор и направляет дела в суд. Их эффективная работа - ключевое требование западных партнеров Украины, в частности ЕС и МВФ, в рамках финансовой и политической поддержки.

НАБУ - это правоохранительный орган, который занимается расследованием уголовных коррупционных правонарушений, совершенных высшими должностными лицами государства (депутатами, министрами, судьями и т.д.).

Это один из ключевых антикоррупционных органов, созданных после Революции Достоинства для борьбы с масштабной коррупцией в государственном секторе. Образован в апреле 2015 года.

САП - это отдельная структурная единица в системе прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство по делам НАБУ, поддерживает обвинение в судах и обеспечивает надзор за соблюдением законности во время досудебного расследования. Образована в сентябре 2015 года.

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НАБУ САП Верховная рада
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