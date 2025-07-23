Россия подделала фото с протестов в Киеве, чтобы выдать участников за капитулянтов
Российская пропаганда подделывает фото с протестов против закона о НАБУ в Киеве. Так враг хочет создать видимость готовности украинцев к капитуляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Первый фейк
Российские пропагандисты распространили в сети поддельное фото протестов в Киеве, на котором один из участников держит плакат с надписью "ZOV" (символы российской агрессии).
Фото: фейк о протестах в Киеве (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Центр верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции. На настоящем плакате была совсем другая надпись", - подчеркнули в ЦПД.
Второй фейк
Также россияне в сети распространяют информацию, что СБУ в Днепре просит "настоящих патриотов" доносить на участников протестов против закона о НАБУ.
Взамен за это якобы обещают "промокод на пиццу".
В ЦПД подчеркнули, что такие слухи не соответствуют действительности.
В Центре объяснили, что такие фейки - очередная попытка россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.
Протесты в Украине
Напомним, украинцы вышли на протесты после того, как Верховная Рада приняла закон о НАБУ и САП.
Закон предоставляет генеральному прокурору право доступа ко всем делам НАБУ и возможность делиться этим доступом с другими прокурорами.
Кроме того, генпрокурор сможет давать официальные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения - изменять подследственность дел, передавая их в другие правоохранительные органы.
Детальнее о новом законе - в материале РБК-Украина.
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