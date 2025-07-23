Россия подделала фото с протестов в Киеве, чтобы выдать участников за капитулянтов

Российская пропаганда подделывает фото с протестов против закона о НАБУ в Киеве. Так враг хочет создать видимость готовности украинцев к капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

Первый фейк

Российские пропагандисты распространили в сети поддельное фото протестов в Киеве, на котором один из участников держит плакат с надписью "ZOV" (символы российской агрессии).

Фото: фейк о протестах в Киеве (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Центр верифицировал изображение и сообщает, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции. На настоящем плакате была совсем другая надпись", - подчеркнули в ЦПД.

Второй фейк

Также россияне в сети распространяют информацию, что СБУ в Днепре просит "настоящих патриотов" доносить на участников протестов против закона о НАБУ.

Взамен за это якобы обещают "промокод на пиццу".

В ЦПД подчеркнули, что такие слухи не соответствуют действительности.

В Центре объяснили, что такие фейки - очередная попытка россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем.