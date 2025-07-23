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Россия хочет воспользоваться протестами против закона о НАБУ: детали от ГУР

Среда 23 июля 2025 17:46
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Россия хочет воспользоваться протестами против закона о НАБУ: детали от ГУР Фото: в Украине прошли протесты против закона о НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские спецслужбы и пропагандисты изучают ситуацию вокруг протестов в Украине против резонансного закона об урезании полномочий НАБУ и САП. Враг может прибегнуть к провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметили в ГУР, Россия может воспользоваться протестами для "подрыва способности Украины продолжать сопротивление полномасштабной агрессии".

"Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором", - добавили в разведке.

Там считают, что россияне хотят воспользоваться общественным недовольством, чтобы максимально обострить ситуацию при помощи ресурсов влияния, в том числе информационных.

Не исключены провокации, при помощи которых Кремль хочет поднять градус протестов, усугубить поляризацию и хаотизацию украинского общества.

В ГУР призвали к взвешенности в оценках и действиях.

Информация ЦПД

В свою очередь Коваленко рассказал, что россияне уже перекручивают содержание мирных митингов в Украине.

"Они пытаются подавать информацию так, что украинцы якобы получились требовать от власти капитуляции и разгоняют эту информацию через свои сети на Западе", - уточнил он.

По его словам, обычно за такие кампании отвечает Служба внешней разведки РФ во главе с Сергеем Нарышкиным. Он получает задачи от первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Протесты в Украине

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который существенно урезает полномочия НАБУ и САП. При этом полномочия генпрокурора расширили.

На этом фоне украинцы в ряде городов вышли на протесты.

При этом в Евросоюзе также критикуют такое нововведение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнула, что хочет разъяснений.

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