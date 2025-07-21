СБУ и Офис генпрокурора расследуют влияние России на НАБУ

Фото: отдельные детективы НАБУ были связаны с Россией (Виталий Носач/РБК-Украина)

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.