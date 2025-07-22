Зеленский урезал полномочия НАБУ? Подписал ли президент закон

Президент Владимир Зеленский по процедуре должен подписать резонансный законопроект №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП, или же ветировать его.

Подписал ли президент закон - читайте в материале РБК-Украина .

На странице законопроекта на сайте Верховной Рады вечером 22 июля появилось сообщение о подписании президентом, но впоследствии эта информация исчезла.

Примерно через 10 минут на сайте ВР снова появилась информация, что документ подписан президентом.

Что известно о законе

Закон включает правки, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.

Документ предусматривает следующие изменения:

генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ;

генпрокурор имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;

генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;

генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 22 июля - его поддержали 263 депутата.

Позиция НАБУ и САП

Принятие законопроекта вызвало значительный резонанс. В частности, в НАБУ заявили, что таким образом руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.

"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорилось в сообщении.

Более того, директор НАБУ Семен Кривонос обращался к Зеленскому с призывом не подписывать документ.

На эти события также отреагировали послы стран G7. Они заявили о своей обеспокоенности.

"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства", - говорилось в заявлении.