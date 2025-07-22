Зеленский урезал полномочия НАБУ? Подписал ли президент закон
Президент Владимир Зеленский по процедуре должен подписать резонансный законопроект №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП, или же ветировать его.
Подписал ли президент закон - читайте в материале РБК-Украина.
На странице законопроекта на сайте Верховной Рады вечером 22 июля появилось сообщение о подписании президентом, но впоследствии эта информация исчезла.
Примерно через 10 минут на сайте ВР снова появилась информация, что документ подписан президентом.
Что известно о законе
Закон включает правки, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передадут их генпрокурору.
Документ предусматривает следующие изменения:
- генпрокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ;
- генпрокурор имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
- генпрокурор получит полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты;
- генпрокурор сможет лично подписывать сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам;
- руководитель САП теряет право входить в состав группы прокуроров - это будет решать только генпрокурор.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 22 июля - его поддержали 263 депутата.
Позиция НАБУ и САП
Принятие законопроекта вызвало значительный резонанс. В частности, в НАБУ заявили, что таким образом руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.
"Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", - говорилось в сообщении.
Более того, директор НАБУ Семен Кривонос обращался к Зеленскому с призывом не подписывать документ.
На эти события также отреагировали послы стран G7. Они заявили о своей обеспокоенности.
"G7 внимательно следит за сегодняшними событиями в НАБУ, в частности, расследование в отношении нескольких сотрудников НАБУ по подозрению в преступлениях. Мы встретились сегодня с НАБУ, имеем серьезную обеспокоенность и намерены обсудить эти события с руководством правительства", - говорилось в заявлении.
Подозрения сотрудникам НАБУ
Напомним, 21 июля СБУ без предупреждения пришла с обысками в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Тогда в НАБУ заявили, что работники СБУ якобы получили доступ к информации обо всех мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.
Впоследствии стало известно, что работники СБУ "разоблачили "крота" ФСБ" в рядах элитного закрытого подразделения НАБУ. Подозреваемый якобы работал на предателя Дмитрия Иванцова - бывшего заместителя руководителя охраны беглого президента Януковича.
Еще через некоторое время СБУ разоблачила одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. Правоохранители выяснили, что фигурант мог помогать продавать России техническую коноплю.
А вот в СБУ заявили о комплексной проверке Специализированной антикоррупционной прокуратуры по соблюдению законодательства о государственной тайне. В ведомстве отметили, что не получали доступа к секретной информации.
Что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.