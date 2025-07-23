Рада рассмотрит законопроект о независимости НАБУ и САП на следующей неделе, - нардеп

Верховная Рада срочно соберется на следующей неделе, чтобы рассмотреть законопроект о независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram , нардепа Алексея Гончаренко в Telegram и информацию источников.

По словам Железняка, на следующей неделе Раду соберут, чтобы отменить резонансные нормы об урезании полномочий НАБУ и САП.

Он рассказал о планах законопроект, чтобы отменить скандальные нормы. Для этого собрано уже 45 подписей.

В свою очередь Гончаренко подтвердил, что Рада соберется на следующей неделе. Планируется, что парламентарии будут рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП.

По информации источников РБК-Украина в парламенте, пока определенности с датой рассмотрения данного проекта нету.