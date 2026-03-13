Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский высказался об отказе Трампа от помощи с "Шахедами"

21:47 13.03.2026 Пт
2 мин
Как президент Украины отреагировал на достаточно самоуверенное заявление американского коллеги?
aimg Иван Носальский
Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "риторикой" слова президента США Дональда Трампа о том, что ему не нужна украинская помощь в борьбе с "Шахедами".

Как передает РБК-Украина, заявление главы украинского государства приводит "Укринформ".

Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

"Риторика - это риторика. Главное, чтобы мы знали, что мы делаем", - сказал Зеленский, комментируя заявление Трампа.

Отдельно президент Украины поблагодарил американского лидера за возможность покупать оружие в рамках программы PURL.

По словам Зеленского, благодаря этому для Украины могут покупать и HIMARS, и ракеты к Patriot.

Что сказал Трамп

Напомним, сегодня, 13 марта, президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, помогает ли Украина США в защите от беспилотников, заявил, что американцы якобы в этом не нуждаются.

Он добавил, что у США "самые лучшие беспилотники в мире".

Такое заявление он сделал спустя несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке экспертов вместе с дронами-перехватчиками в Иорданию, чтобы помочь защищать американские военные базы.

Стоит заметить, что после начала американо-израильской операции против Ирана одной из основных проблем для армии США и стран Персидского залива стали ударные беспилотники "Шахед".

По информации WSJ, саудовский нефтяной гигант уже договаривается с украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампДрони