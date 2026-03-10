ua en ru
Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

18:39 10.03.2026 Вт
2 мин
США понимают, что справиться с массированными атаками "Шахедов" могут только украинцы
aimg Валерий Ульяненко
Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по "Шахедам". Взамен Киев хотел бы получить ракеты PAC-3 к системам ПВО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

Читайте также: Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но его отвергли

"Мы отправили три наши команды. Они профессиональные и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах - это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ", - говорится в заявлении президента.

Зеленский также рассказал, что Украина может получить в обмен на помощь на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о перехватчиках PAC-3.

"Мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракет для систем ПВО. А в целом вы знаете, что еще год назад мы предлагали США "дрон-дил", который состоял и из перехватчиков, и не только", - отметил он.

Все зависит от опыта Украины

Президент отметил, что Украина имеет значительный опыт и производственные возможности в сфере дронов, однако не использует их полностью из-за недостатка финансирования. Он подчеркнул, что Киев предлагал эти возможности прежде всего Вашингтону.

"То, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос - все это является частью "дрон-дила". Поэтому дрон-дил для США абсолютно актуален. Все американские эксперты понимают, что сбивание массированных атак "Шахедов" может реально помочь, и с этим может справиться только украинский опыт", - подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что даже те страны, которые покупали дроны-перехватчики, разобрались, что они не работают без военных операторов и софта Украины.

Помощь Украины на Ближнем Востоке

Напомним, недавно в интервью The New York Times Зеленский рассказал, что Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты американских военных баз в Иордании.

По его словам, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, а украинская команда отправилась уже на следующий день.

Ранее западные СМИ сообщили, что США заинтересовали украинские дроны-перехватчики для использования во время операций на Ближнем Востоке. Причина заключается в их невысокой цене - большинство таких беспилотников стоит всего несколько тысяч долларов или даже меньше.

