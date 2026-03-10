Украинские специалисты по "Шахедам" едут на Ближний Восток: Зеленский назвал страны

Украина отправила на Ближний Восток три команды специалистов по "Шахедам". Взамен Киев хотел бы получить ракеты PAC-3 к системам ПВО.

Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам.

"Мы отправили три наши команды. Они профессиональные и укомплектованы. На этой неделе будут в трех разных странах - это Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ", - говорится в заявлении президента.

Зеленский также рассказал, что Украина может получить в обмен на помощь на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о перехватчиках PAC-3.

"Мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракет для систем ПВО. А в целом вы знаете, что еще год назад мы предлагали США "дрон-дил", который состоял и из перехватчиков, и не только", - отметил он.

Все зависит от опыта Украины

Президент отметил, что Украина имеет значительный опыт и производственные возможности в сфере дронов, однако не использует их полностью из-за недостатка финансирования. Он подчеркнул, что Киев предлагал эти возможности прежде всего Вашингтону.

"То, что сегодня Ближний Восток имеет какой-то запрос - все это является частью "дрон-дила". Поэтому дрон-дил для США абсолютно актуален. Все американские эксперты понимают, что сбивание массированных атак "Шахедов" может реально помочь, и с этим может справиться только украинский опыт", - подчеркнул Зеленский.

Он заметил, что даже те страны, которые покупали дроны-перехватчики, разобрались, что они не работают без военных операторов и софта Украины.