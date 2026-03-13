Зеленський висловився про відмову Трампа від допомоги з "Шахедами"

"Риторика - це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо", - сказав Зеленський, коментуючи заяву Трампа.

Окремо президент України подякував американському лідеру за можливість купувати зброю в межах програми PURL.

За словами Зеленського, завдяки цьому для України можуть купувати і HIMARS, і ракети до Patriot.

Що сказав Трамп

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання про те, чи допомагає Україна США в захисті від безпілотників, заявив, що американці нібито цього не потребують.

Він додав, що у США "найкращі безпілотники у світі".

Таку заяву він зробив за кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про відправку експертів разом із дронами-перехоплювачами до Йорданії, щоб допомогти захищати американські військові бази.