Украина направила дроны и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский

09:27 09.03.2026 Пн
2 мин
Украина хочет помочь странам Ближнего Востока
aimg Ірина Глухова
Украина направила дроны и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина направила дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты американских военных баз в Иордании.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский винтервью The New York Times.

Читайте также: Украинские военные будут обучать союзников сбивать "Шахеды": в ISW раскрыли детали

Как пишет издание, цитируя слова президента, Соединенные Штаты обратились к Киеву с просьбой о помощи 5 марта, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

По словам Зеленского, ее прибытие на Ближний Восток ожидается в ближайшее время.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы пришлем наших экспертов", - отметил Зеленский.

Украина направила дроны и экспертов для защиты баз США в Иордании, - Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина хочет помочь странам Ближнего Востока, однако в то же время должна сбалансировать такие запросы с собственными потребностями.

По словам главы государства, в первые дни после начала американо-израильской войны в Иране он и его команда получили звонки от лидеров Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии, которые просили о помощи.

"Война в Иране может перекрыть поставки оборонительного оружия, которое так необходимо Украине. Киев предложил обменять свои беспилотники-перехватчики на более мощные системы, которые нужны Украине для борьбы с российскими баллистическими ракетами", - говорится в статье.

Украина также заявила, что готова помогать странам Ближнего Востока в обмен на дипломатическую поддержку для побуждения России к перемирию", добавляется в материале.

Почему украинские дроны-перехватчики выгодны

Большинство украинских дронов-перехватчиков стоят всего несколько тысяч долларов или даже меньше.

Для сравнения, ракеты PAC-3, которые использует система ПВО Patriot, могут стоить около 4 млн долларов за единицу и применяются для перехвата вражеских ракет.

При этом один дрон-камикадзе типа "Шахед" оценивается примерно в 30 тысяч долларов.

Как пишут западные СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

