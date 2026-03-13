Трамп отказался от украинских дронов против "Шахедов"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа в эфире Fox News.

"Украина никоим образом не помогает США отражать удары дронов со стороны Ирана", - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют "лучшие дроны в мире" и знают о них "больше, чем кто-либо".

"Нет, нам не нужно помогать в обороне от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, на самом деле, лучшие дроны в мире", - сказал он.

Украинские эксперты отправились на Ближний Восток

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи 5 марта, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Владимир Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".