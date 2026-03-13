ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп отказался от украинских дронов против "Шахедов"

17:31 13.03.2026 Пт
2 мин
Это несколько неожиданное заявление на фоне обращения США к Украине о помощи
aimg Валерий Ульяненко
Трамп отказался от украинских дронов против "Шахедов" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не нуждается в помощи Украины в защите от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа в эфире Fox News.

Читайте также: Иран может атаковать западное побережье США беспилотниками: какой штат под угрозой

"Украина никоим образом не помогает США отражать удары дронов со стороны Ирана", - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют "лучшие дроны в мире" и знают о них "больше, чем кто-либо".

"Нет, нам не нужно помогать в обороне от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, на самом деле, лучшие дроны в мире", - сказал он.

Украинские эксперты отправились на Ближний Восток

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

В частности, 9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи 5 марта, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Владимир Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

РФ помогает Ирану

Напомним, страна-агрессор могла передавать Тегерану тактики применения ударных дронов, которые оккупанты используют во время войны против Украины.

В частности речь идет об опыте использования "Шахедов", которые, по словам западных разведчиков, смогли неожиданно эффективно преодолеть системы ПВО стран Персидского залива.

Соединенные Штаты Америки Украина Иран Дональд Трамп Дрони
