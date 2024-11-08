Зеленский посетил Венгрию, а Трамп допустил переговоры с Путиным: новости за 7 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны посетил Венгрию. Тем временем Дональд Трамп допустил, что он поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более детально о том, что произошло в четверг, 7 ноября, - в материале РБК-Украина .

Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Трамп о возможных контактах с Путиным: думаю, мы поговорим

Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно - пока неизвестно.

"Я думаю, мы поговорим", - заявил Трамп.

Россия точечно атакует дронами энергетику Украины для экономии ракет, - ЦПД

Россия точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты, написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием.

Шмыгаль ответил, от чего будут зависеть графики отключений света зимой

Правительство Украины готовится к зиме, а возле энергообъектов построена защита. В то же время ситуация со светом будет зависеть от интенсивности российских атак, предупредил премьер Денис Шмыгаль.

"Объятия с Путиным не помогут". Зеленский призвал партнеров к передаче оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность международному сообществу за поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Он подчеркнул, что Украине нужна не просто дипломатическая поддержка, а достаточно оружия для защиты от российской агрессии.

"Я хотел дать Taurus". Линднер раскритиковал Шольца после увольнения из правительства

Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца.

Он заявил, что канцлер якобы препятствовал "эффективной военной поддержке Украины", которая предусматривала передачу ракет Taurus.