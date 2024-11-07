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Россия точечно атакует дронами энергетику Украины для экономии ракет, - ЦПД

Украина, Четверг 07 ноября 2024 10:45
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Россия точечно атакует дронами энергетику Украины для экономии ракет, - ЦПД Фото: РФ точечно атакует дронами энергетику Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", - отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" - это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Руководитель ЦПД добавил, что уровень эффективности "Шахедов" составляет около 10%.

Ситуация за светом

Напомним, в Украине в настоящее время массово не применяются отключения света. Ограничения могут вводиться при обстреле и повреждениях энергетики. Так, сегодня, 7 ноября, в Житомирской области частично ввели аварийные отключения света.

В правительстве предупреждают, что зима может быть сложной для украинцев, учитывая массовые атаки врага.

В "Укрэнерго" оценивают, что украинцы могут пройти зиму без отключений света или с минимальными ограничениями, не считая возможных обстрелов и их последствий. Энергетики считают, что ограничения могут быть более длительными при морозной погоде.

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