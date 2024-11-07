"Я хотел дать Taurus". Линднер раскритиковал Шольца после увольнения из правительства
Уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца. Он заявил, что канцлер якобы препятствовал "эффективной военной поддержке Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.
Линднер заявил, что его партия ВДП "никогда не колебалась" о предоставлении помощи Украине.
В то же время издание отмечает, что, когда Шольц потребовал предоставить Украине три миллиарда евро, Линднер "указал на сложную финансовую ситуацию" и предложил предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Шольц якобы "категорически отклонил такую возможность" и сообщил Линднеру о его увольнении.
По данным газеты, в вопросе поставки Taurus ВДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны - недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать России 24-часовой ультиматум.
Распад коалиции
Заметим, что вчера, 6 ноября, Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. Канцлер объяснил свое решение тем, что министр якобы "нарушил его доверие".
На этом фоне в Германии распалась правящая коалиция, поскольку из нее решила выйти Свободная демократическая партия, представителем которой Линднер.
Более подробно о распаде коалиции - в материале РБК-Украина.
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