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Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Четверг 07 ноября 2024 12:22
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Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.

В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч.

Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Фото: встреча Зеленского и Орбана во время церемонии прибытия на саммит Европейского политического сообщества (Getty Images)

Саммиты в Венгрии

Напомним, что сегодня и завтра в Будапеште произойдут два события. Сначала - саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В нем примет участие более 40 лидеров почти всех европейских государств.

Они обсудят вызовы безопасности Европы, включая агрессивную войну России против Украины и текущую эскалацию на Ближнем Востоке, нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономической безопасностью и связью в сферах энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.

После чего 27 лидеров ЕС соберутся на неформальный саммит, в ходе которого будет выработан "Новый европейский договор о конкурентоспособности".

Особенность саммита в том, что он пройдет сразу после неожиданно убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ведь это событие может иметьпоследствия для всего европейского континента.

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Владимир Зеленский Венгрия Будапешт Президент
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