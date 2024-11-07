Пригласил Орбан. Зеленский впервые с визитом в Венгрии во время войны

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС. В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч. Фото: встреча Зеленского и Орбана во время церемонии прибытия на саммит Европейского политического сообщества (Getty Images) Саммиты в Венгрии