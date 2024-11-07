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Трамп о возможных контактах с Путиным: думаю, мы поговорим

Четверг 07 ноября 2024 22:27
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Трамп о возможных контактах с Путиным: думаю, мы поговорим Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно - пока неизвестно.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Трампа приводит NBC News.

Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл.

В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.

"Я думаю, мы поговорим", - уточнил Трамп.

К слову, сегодня Путин также заявлял о готовности к "дискуссиям" с Трампом.

Позиция Трампа по войне в Украине

Стоит заметить, что пока сложно предсказать, что какую позицию Трамп займет по вопросу войны России против Украины после инаугурации.

В начале сентября он заверял, что если станет президентом, "в ту же ночь" позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину и "будет заключено соглашение в течение 24 часов".

Также в сентябре Трамп встретился с Зеленским. На встрече глава украинского государства представил ему свой план победы.

По итогам переговоров американский политик заверил, что "хочет справедливой сделки для всех".

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