Трамп о возможных контактах с Путиным: думаю, мы поговорим
Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США, допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно - пока неизвестно.
Как сообщает РБК-Украина, заявление Трампа приводит NBC News.
Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл.
В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.
"Я думаю, мы поговорим", - уточнил Трамп.
К слову, сегодня Путин также заявлял о готовности к "дискуссиям" с Трампом.
Позиция Трампа по войне в Украине
Стоит заметить, что пока сложно предсказать, что какую позицию Трамп займет по вопросу войны России против Украины после инаугурации.
В начале сентября он заверял, что если станет президентом, "в ту же ночь" позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину и "будет заключено соглашение в течение 24 часов".
Также в сентябре Трамп встретился с Зеленским. На встрече глава украинского государства представил ему свой план победы.
По итогам переговоров американский политик заверил, что "хочет справедливой сделки для всех".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.