"Объятия с Путиным не помогут". Зеленский призвал партнеров к передаче оружия для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность международному сообществу за поддержку Украины в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что Украине нужна не просто дипломатическая поддержка, а достаточно оружия для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к саммиту Европейского политического сообщества.
"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут", - отметил Зеленский.
Президент обратил внимание на то, что некоторые мировые лидеры уже много лет пытаются найти общий язык с российским диктатором, но это только ухудшило ситуацию.
"Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может ограничить его", - подчеркнул он.
"Переговоры" по ударам по энергетике
Издание Financial Times сообщило, что по данным дипломатических источников между Россией и Украиной якобы начались предварительные переговоры при посредничестве Катара. Целью этих переговоров является прекращение атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.
Источники отмечают, что обсуждения находятся на начальной стадии и пока не получили конкретных результатов.
В ответ на эту информацию пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков заявил, что сообщение Financial Times является "вбросом".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.