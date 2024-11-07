"Объятия с Путиным не помогут". Зеленский призвал партнеров к передаче оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность международному сообществу за поддержку Украины в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что Украине нужна не просто дипломатическая поддержка, а достаточно оружия для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к саммиту Европейского политического сообщества.

"Мы защищаемся не от российских слов, а от российских нападений. Поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут", - отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что некоторые мировые лидеры уже много лет пытаются найти общий язык с российским диктатором, но это только ухудшило ситуацию.

"Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может ограничить его", - подчеркнул он.