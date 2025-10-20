Зеленский посетит Лондон для участия во встрече "коалиции решительных", - СМИ

Зеленский созвал "коалицию решительных"

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одним из ключевых тем переговоров стала возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Трамп так и не дал своего согласия на передачу такого вооружения.

Сразу же после встречи глава украинского государства созвонился с европейскими лидерами. Он рассказал им, что обсуждал с Трампом гарантии безопасности для Украины, в этом вопросе ключевым партнером является "коалиция решительных".

Также президент обращал внимание, что Киев продолжает обсуждать возможность гарантий безопасности для Украины от США. Стороны находятся "на пути к результату".

При этом, по информации Reuters, во время встречи с Зеленским Трамп допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

Вчера, 19 октября, Зеленский рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".

Более подробных деталей глава украинского государства не раскрывал.