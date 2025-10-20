Трамп заговорил о гарантиях безопасности как Киеву, так и Москве, - Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу намекнул на возможность предоставления "гарантий безопасности" как Киеву, так и Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники издания сообщили, что Трамп во время встречи с Зеленским отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк", но размышлял о возможности предоставления "гарантий безопасности" обеим сторонам, что смутило украинскую делегацию.

После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на текущих линиях фронта и украинский президент поддержал эту позицию в своих комментариях журналистам. Источник сообщил, что президент США выдвинул это предложение во время встречи после того, как Зеленский заявил, что не отдаст Москве территорий.

"Встреча закончилась решением (Трампа) заключить соглашение там, где мы есть, на линии разграничения", - сказал третий источник.

Издание обращает внимание, что глава Белого дома подчеркнул эту позицию в комментариях журналистам в воскресенье на борту самолета Air Force One.

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на тех линиях, где они есть, на линиях фронта", - сказал он и добавил: "Остальное очень трудно обсуждать".

Как отмечает Reuters, в последние недели появились признаки того, что президент США отказывается от попыток заставить Киев и Москву заключить соглашение, в то же время оказывая полную поддержку украинцам.

К примеру, после встречи с Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в сентябре Трамп высказал предположение, что Украина может вернуть себе все утраченные территории.

Но, пишет издание, пятничная встреча свидетельствует о том, что Трамп может снова настаивать на скорейшем заключении соглашения, даже если его условия будут неприемлемы для Киева.

Американские чиновники неоднократно поднимали вопрос о возможности обмена территориями между Украиной и Россией - идею, которую Трамп поддержал в начале года - и президент США во время пятничной встречи заявил, что скорое заключение соглашения чрезвычайно важно, сообщили источники.

"Это было довольно плохо", - сказал один из источников о встрече.

"Месседж был таким: "Ваша страна замерзнет, ​​и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией.

Другой источник возразил, что Трамп сказал, что Украина будет "уничтожена".

Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз употреблял нецензурную лексику.

Два источника поделились впечатлениями, что на Трампа повлиял четверговой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе разговора, по данным The Washington Post, Путин предложил территориальный обмен, по которому Украина отдаст Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей.

Один из источников сообщил, что американские чиновники именно такое предложение обмена выдвинули Зеленскому в пятницу.

Украинцы видят большую стратегическую ценность в тех частях Донецкой и Луганской областей, которые они контролируют, и считают, что отказ от этих территорий сделает остальную часть Украины гораздо более уязвимой к российским наступательным операциям, отметил один из источников, ознакомленный с ходом встречи.

Данный источник утверждал, что отказ от западной части Донецка и Луганска будет равнозначен "самоубийству".

Два источника сообщили, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф был среди тех, кто наиболее агрессивно призвал украинцев согласиться на предложение России об обмене.

Уиткофф отметил, что в Донецке и Луганске "проживает значительное количество русскоязычного населения", сообщил один из источников, и он уже раньше публично высказывал это мнение.