Зеленский поручил готовить новую встречу "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам готовить встречу "коалиции решительных". Она должна состояться уже в ближайшее время.

"Поручил нашим дипломатам - и уже об этом говорил со многими лидерами - готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. И это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в Европе нужны сильные общие позиции.

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

После этой встречи премьер-министр Польши Дональд Туск сделал вывод, заявив о важности солидарности Европы с Украиной против агрессии РФ.

"После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало совершенно ясно: солидарность Европы с Украиной против российской агрессии сегодня важна как никогда", - говорилось в заметке.

Также стоит отметить, что после встречи с Трампом у Зеленского был телефонный разговор с рядом европейских лидеров. Как отмечало CNN, лидеры Европы подтвердили свою неизменную поддержку Украины.

Что же касается непосредственно "коалиции решительных", то добавим, что это группа стран, которые договорились поддерживать Украину.

