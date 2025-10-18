ПВО, оружие и энергетика: посол озвучила главные итоги визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации на фронте, последствиях российских ракетных ударов по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях государства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина в Telegram.

По ее словам, главный акцент был сделан на необходимости усиления противовоздушной обороны и получении дальнобойного оружия.

"Президенты согласились, что Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление давления на Россию, чтобы приблизить завершение войны", - отметила Стефанишина.

По ее словам, в рамках визита Зеленский провел ряд результативных встреч, направленных на углубление сотрудничества в сферах безопасности, обороны и энергетики.

В частности, состоялась встреча с министром энергетики США Крисом Райтом с участием представителей ключевых энергетических компаний - Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Westinghouse Electric Company и других. Обсуждались проекты по поставкам американского LNG-газа, развитию ядерной энергетики и модернизации украинской энергосистемы.

Отдельно, по словам посла, президент встретился с руководством компаний Lockheed Martin и Raytheon. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, в частности поставки систем Patriot, ракет к ним и самолетов F-16, а также перспективы совместного производства.

Зеленский также принял участие в дискуссии с ведущими американскими аналитическими центрами относительно дальнейшего развития украинско-американских отношений и путей достижения справедливого мира.