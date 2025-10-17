Зеленский после встречи с Трампом говорит с лидерами Европы, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, провел встречу с президентом США Дональдом. Сейчас глава государства общается с европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Зеленский проводит телефонный звонок с евролидерами. Это групповой звонок, однако список приобщенных пока неизвестен.

Также отметим, что недавно президент Украины уже покинул Белый дом и сейчас журналисты ожидают его, чтобы услышать детали и результаты после встречи с Трампом.

Обновлено в 23:50

Зеленский вышел к журналистам и подтвердил свой разговор с европейскими лидерами.

"После встречи с президентом США мы провели разговор со стратегическими партнерами. Разговаривал с группой лидеров стран Европы... была и Урсула, и Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер Норвегии, Великобритании Кир Стармер, премьер Италии, а также генсек НАТО присоединился. Премьер Польши. Все они являются нашими друзьями", - сказал президент.

Также он уточнил, о чем говорил с президентом США.

"Они безусловно знали, потому что одна из тем нашего разговора с Трампом была гарантии безопасности. Мы говорили о гарантиях безопасности и коалиция желающих - это наш основной партнер. Мы говорили также о ПВО, о программе PURL, Трамп открыл нам этот коридор, Европа платит за американские системы", - проинформировал глава государства.