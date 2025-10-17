ua en ru
Зеленский после встречи с Трампом говорит с лидерами Европы, - источник

Пятница 17 октября 2025 23:31
UA EN RU
Зеленский после встречи с Трампом говорит с лидерами Европы, - источник Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, провел встречу с президентом США Дональдом. Сейчас глава государства общается с европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника, Зеленский проводит телефонный звонок с евролидерами. Это групповой звонок, однако список приобщенных пока неизвестен.

Также отметим, что недавно президент Украины уже покинул Белый дом и сейчас журналисты ожидают его, чтобы услышать детали и результаты после встречи с Трампом.

Обновлено в 23:50

Зеленский вышел к журналистам и подтвердил свой разговор с европейскими лидерами.

"После встречи с президентом США мы провели разговор со стратегическими партнерами. Разговаривал с группой лидеров стран Европы... была и Урсула, и Антониу Кошта, Александр Стубб, премьер Норвегии, Великобритании Кир Стармер, премьер Италии, а также генсек НАТО присоединился. Премьер Польши. Все они являются нашими друзьями", - сказал президент.

Также он уточнил, о чем говорил с президентом США.

"Они безусловно знали, потому что одна из тем нашего разговора с Трампом была гарантии безопасности. Мы говорили о гарантиях безопасности и коалиция желающих - это наш основной партнер. Мы говорили также о ПВО, о программе PURL, Трамп открыл нам этот коридор, Европа платит за американские системы", - проинформировал глава государства.

Встреча Трампа и Зеленского и его коллеги по бизнесу

Напомним, что по данным РБК-Украина, переговоры Зеленского и Трампа продолжались более двух часов. Встреча была длиннее, чем планировалось.

Накануне оба лидера пообщались с прессой. Во время формата "вопрос-ответ" Трамп сказал, что верит в то, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить главу Кремля Владимира Путина к завершению войны.

Также, по его словам, Вашингтон рассчитывает, что войну России против Украины можно будет завершить без поставок ракет "Томагавк", поскольку в них нуждаются непосредственно США.

В то же время Зеленский во время встречи заявил, что Украина может предоставить США "тысячи дронов", если Вашингтон позволит ей использовать ракеты "Томагавк".

Украинский лидер также повторил, что готов вести переговоры с Путиным в любом формате - двустороннем или трехстороннем.

Трамп, в свою очередь, комментируя свой вчерашний анонс нового саммита с Путиным, сообщил, что его встреча с главой Кремля, скорее всего, будет двусторонней. Однако Зеленский будет на связи.

