UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський відвідає Лондон для участі в зустрічі "коаліції рішучих", - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих". Вона має відбутися в п'ятницю, 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Про те, що нова зустріч "коаліції рішучих" відбудеться в п'ятницю, 24 жовтня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

При цьому, за непідтвердженою офіційно інформацією, Зеленський вирушить до Лондона, щоб узяти участь у переговорах.

Зеленський скликав "коаліцію рішучих"

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Одним із ключових тем переговорів стала можливість постачання далекобійних ракет Tomahawk Україні. Трамп так і не дав своєї згоди на передачу такого озброєння.

Відразу ж після зустрічі глава української держави зателефонував європейським лідерам. Він розповів їм, що обговорював із Трампом гарантії безпеки для України, у цьому питанні ключовим партнером є "коаліція рішучих".

Також президент звертав увагу, що Київ продовжує обговорювати можливість гарантій безпеки для України від США. Сторони перебувають "на шляху до результату".

При цьому, за інформацією Reuters, під час зустрічі із Зеленським Трамп допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.

Учора, 19 жовтня, Зеленський розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".

Більш докладних деталей голова української держави не розкривав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВеликобританіяЛондонВійна в УкраїніГарантії безпеки