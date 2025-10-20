Зеленський відвідає Лондон для участі в зустрічі "коаліції рішучих", - ЗМІ

Зеленський скликав "коаліцію рішучих"

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Одним із ключових тем переговорів стала можливість постачання далекобійних ракет Tomahawk Україні. Трамп так і не дав своєї згоди на передачу такого озброєння.

Відразу ж після зустрічі глава української держави зателефонував європейським лідерам. Він розповів їм, що обговорював із Трампом гарантії безпеки для України, у цьому питанні ключовим партнером є "коаліція рішучих".

Також президент звертав увагу, що Київ продовжує обговорювати можливість гарантій безпеки для України від США. Сторони перебувають "на шляху до результату".

При цьому, за інформацією Reuters, під час зустрічі із Зеленським Трамп допускав надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.

Учора, 19 жовтня, Зеленський розповів, що доручив українським дипломатам підготувати нову зустріч "коаліції рішучих". За його словами, в Європі "потрібні сильні позиції".

Більш докладних деталей голова української держави не розкривав.