Зеленский посетит Лондон для участия во встрече "коалиции решительных", - СМИ

Киев, Понедельник 20 октября 2025 18:17
UA EN RU
Зеленский посетит Лондон для участия во встрече "коалиции решительных", - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично участвовать во встрече "коалиции решительных". Она должна состояться в пятницу, 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

О том, что новая встреча "коалиции решительных" состоится в пятницу, 24 октября, объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом, по неподтвержденной официально информации, Зеленский отправится в Лондон, чтобы принять участие в переговорах.

Зеленский созвал "коалицию решительных"

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Одним из ключевых тем переговоров стала возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Трамп так и не дал своего согласия на передачу такого вооружения.

Сразу же после встречи глава украинского государства созвонился с европейскими лидерами. Он рассказал им, что обсуждал с Трампом гарантии безопасности для Украины, в этом вопросе ключевым партнером является "коалиция решительных".

Также президент обращал внимание, что Киев продолжает обсуждать возможность гарантий безопасности для Украины от США. Стороны находятся "на пути к результату".

При этом, по информации Reuters, во время встречи с Зеленским Трамп допускал предоставление гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

Вчера, 19 октября, Зеленский рассказал, что поручил украинским дипломатам подготовить новую встречу "коалиции решительных". По его словам, в Европе "нужны сильные позиции".

Более подробных деталей глава украинского государства не раскрывал.

Владимир Зеленский Великобритания Лондон Война в Украине Гарантии безопасности
