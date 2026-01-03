США обвинили Мадуро в наркотерроризме и заговоре против страны

Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в Южном округе Нью-Йорка.

Как сообщает РБК-Украина , об этом написала генеральный прокурор США Памела Бонди в Twitter.

"Вскоре они почувствуют на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени всего Минюста США я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он имел мужество требовать ответственности от имени американского народа, а также выразить огромную благодарность нашим храбрым военным, которые провели невероятную и чрезвычайно успешную операцию по задержанию этих двух подозреваемых международных наркоторговцев", - написала она.

По ее словам, Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.

Операция США против Венесуэлы

Напомним, сегодня, 3 января, Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В разных районах города были слышны взрывы.

По сообщениям местных медиа, под удар могли попасть здание парламента Венесуэлы, а также дом министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Также сообщается об атаках на южные районы Каракаса, в частности на военный комплекс Форт-Тиуна и авиабазу имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Всего в столице, по предварительным данным, могли быть поражены по меньшей мере десять объектов.

Кроме того, местные источники информируют об ударе по военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас, где расположена морская академия. Также зафиксированы атаки на порт Каракаса и остров Маргарита в Карибском море, где сосредоточено значительное количество военной инфраструктуры.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, заявив о ее успешном завершении. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.

Подробнее о том, кто такой Николас Мадуро - в материале РБК-Украина.