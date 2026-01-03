Есть три сценария: СМИ спрогнозировали, как могут дальше разворачиваться события в Венесуэле

Иллюстративное фото: для Венесуэлы есть несколько сценариев развития событий (Getty Images)

Ситуация в Венесуэле после захвата войсками США диктатора Николаса Мадуро может пойти тремя путями: "конституционная" передача власти, военный переворот, или вообще дезинтеграция режима.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет американская служба новостей CNN.

Конституция Венесуэлы говорит, что власть в стране должна перейти к вице-президенту - эту должность занимает Делси Родригес. Сам Родригес уже заявил, что правительство Венесуэлы не знает о местонахождении Мадуро и его жены Силии Флорес. Будущее страны сейчас под большим вопросом, поскольку венесуэльская оппозиция считает законным президентом страны политика Эдмундо Гонсалеса, который находится в изгнании. Ситуация в стране, считает издание, может пойти по одному из трех возможных сценариев: "Конституционный" путь. Согласно статье 223 конституции Венесуэлы, власть берет вице-президент Делси Родригес и объявляет выборы в течение 30 дней из-за "абсолютного отсутствия президента". Далее новоизбранный президент страны приходит к власти. Полная дезинтеграция режима. Высокопоставленные чиновники Мадуро уходят в отставку, или бегут из страны, оставляя вакуум власти. В этих условиях "у руля" страны может стать оппозиция, которую возглавляет ученый и экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия. Он находится в Испании, в изгнании, и пользуется поддержкой оппозиционеров, среди которых самая влиятельная - лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо. Жесткий военный переворот. Владимир Падрино Лопес, действующий министр обороны, утром 3 января заявил, что Венесуэла будет сопротивляться иностранным войскам и Соединенным Штатам. Есть сценарий, при котором военное крыло правительства устроит переворот и превратится в хунту, которая возьмет на себя управление Венесуэлой.