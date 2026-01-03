Есть три сценария: СМИ спрогнозировали, как могут дальше разворачиваться события в Венесуэле
Ситуация в Венесуэле после захвата войсками США диктатора Николаса Мадуро может пойти тремя путями: "конституционная" передача власти, военный переворот, или вообще дезинтеграция режима.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет американская служба новостей CNN.
Конституция Венесуэлы говорит, что власть в стране должна перейти к вице-президенту - эту должность занимает Делси Родригес. Сам Родригес уже заявил, что правительство Венесуэлы не знает о местонахождении Мадуро и его жены Силии Флорес.
Будущее страны сейчас под большим вопросом, поскольку венесуэльская оппозиция считает законным президентом страны политика Эдмундо Гонсалеса, который находится в изгнании. Ситуация в стране, считает издание, может пойти по одному из трех возможных сценариев:
- "Конституционный" путь. Согласно статье 223 конституции Венесуэлы, власть берет вице-президент Делси Родригес и объявляет выборы в течение 30 дней из-за "абсолютного отсутствия президента". Далее новоизбранный президент страны приходит к власти.
- Полная дезинтеграция режима. Высокопоставленные чиновники Мадуро уходят в отставку, или бегут из страны, оставляя вакуум власти. В этих условиях "у руля" страны может стать оппозиция, которую возглавляет ученый и экс-дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия. Он находится в Испании, в изгнании, и пользуется поддержкой оппозиционеров, среди которых самая влиятельная - лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.
- Жесткий военный переворот. Владимир Падрино Лопес, действующий министр обороны, утром 3 января заявил, что Венесуэла будет сопротивляться иностранным войскам и Соединенным Штатам. Есть сценарий, при котором военное крыло правительства устроит переворот и превратится в хунту, которая возьмет на себя управление Венесуэлой.
Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. В разных районах города были слышны взрывы. Целями для ударов стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, заявив о ее успешном завершении. По его словам, диктатор Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был задержан и вывезен из страны.
Сейчас Мадуро и его жена находятся в заключении на территории США. Им уже предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Мадуро инкриминируют заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США, а также незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами. Кроме этого, речь идет о заговоре с целью использования такого оружия против Соединенных Штатов.